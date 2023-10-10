У Конгресі США обговорюють річний пакет допомоги Україні обсягом до $100 млрд, – WSJ

У Сенаті США можуть ухвалити річний пакет допомоги Україні в $50-100 млрд.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні, розміром від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє «The Wall Street Journal».

Як йдеться у матеріалі, вони кажуть, що ухвалення великого пакету, достатнього для того, щоб підтримати Україну до наступних виборів у США, стане потужним сигналом за кордоном, що хаос у Палаті представників не вплине на довгострокову підтримку Києва.

Сенатори заявили, що нова допомога має бути надана в період між поверненням Сенату з канікул 16 жовтня та закінченням терміну дії чинного тимчасового законопроєкту про витрати 17 листопада. Вони висловили обережний оптимізм щодо ухвалення більшого пакету.

Розмір його наразі ще обговорюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.