Що відомо про землетрус, який вчора відчули мешканці України

Землетрус стався о 21:23 за 60 км від кордону України.

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У понеділок, 9 жовтня, о 21:23 було зареєстровано землетрус з території Словаччини, 60 км від кордону України. Він стався на глибині 10 км і за класифікацією відноситься до сильно помірних, розповіли у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус відчули мешканці Закарпатської та Львівської областей України.

«Даний землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються», - розповіли у центрі.

Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.

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