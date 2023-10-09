На Закарпатті та на Львівщині трясло будинки — стався землетрус, відео

Землетрус магнітудою 4,5 бала зафіксували поблизу словацького містечка Гуменне.

У понеділок, 9 листопада, на сході Словаччини стався землетрус, який також відчули мешканці Закарпатської та Львівської областей України.

Землетрус був магнітудою 4,5 балів.

«Епіцентр землетрусу був поряд зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом», - пише «Суспільне Ужгород».

Раніше ми писали, що в Афганістані сталися два 6-бальні землетруси: загинули понад 2000 людей.

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