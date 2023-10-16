В Луцке водителя, который покрыл номерной знак светоотражающей пленкой, «наградили» штрафом

За закрытый или загрязненный государственный номерной знак на автомобиле предусмотрен штраф.

Источник фото: Патрульная полиция Волынской области

Как рассказали в полиции, есть водители, которые специально закрывают номерные знаки, пытаясь избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако, за закрытый или загрязненный государственный номерной знак на автомобиле предусмотрен штраф. Об этом напомнили в патрульной полиции Волынской области.

Так, недавно в Луцке патрульные обнаружили водителя, у которого номерной знак автомобиля марки «Skoda» был покрыт светоотражающей пленкой.

На водителя инспекторы составили постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств) КУоАП. За такое правонарушение предусмотрен штраф в сумме 1 190 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.