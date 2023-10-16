У Луцьку водія, який покрив номерний знак світловідбиваючою плівкою, «нагородили» штрафом

За закритий чи забруднений державний номерний знак на автомобілі передбачений штраф.

Джерело фото: Патрульна поліція Волинської області

Як розповіли у поліції, є водії, які спеціально закривають номерні знаки, намагаючись уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Однак, за закритий чи забруднений державний номерний знак на автомобілі передбачений штраф. Про це нагадали у патрульній поліції Волинської області.

Так, нещодавно у Луцьку патрульні виявили водія, у якого номерний знак автомобіля марки «Skoda» був покритий світловідбиваючою плівкою.

На водія інспектори склали постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП. За таке правопорушення передбачено штраф у сумі 1 190 гривень.

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