Палестина виступає проти евакуації населення з Гази, на чому наполягає Ізраїль, — ЗМІ

На повній евакуації цивільного населення з міста наполягає влада Ізраїлю.

Влада Палестини виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори з керівниками Ізраїлю та Палестинської автономії. Зокрема американський лідер озвучив позицію Вашингтону: подальша підтримка Ізраїлю з боку США, але також необхідність надання гуманітарної допомоги цивільному населенню Палестини.

Зокрема Байден запропонував президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу свою повну підтримку щодо «термінової необхідності гуманітарної допомоги палестинському народу, особливо в Газі».

Як повідомив після цієї розмови офіс Аббаса, палестинський лідер сказав Байдену, що він повністю відкидає ідею переміщення палестинців із Гази.

Тут варто зазначити, що Махмуд Аббас представляє палестинську адміністрацію загалом, але фактично його влада поширюється лише на Західний Берег Йордану. Тоді як реальною владою в Секторі Газа є угруповання ХАМАС, що має досить напружені стосунки з адміністрацією Аббаса.

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