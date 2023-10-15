Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Громадську раду доброчесності пропонують залучити до конкурсу в місцеві суди разом із введенням поліграфу для певних кандидатів

ГРД буде формуватися за новими правилами з 2025 року, а стосовно всіх осіб, які отримають негативний висновок ГРД під час конкурсу, ВРП призначатиме поліграф на етапі внесення Президенту подання про призначення, - законопроект

  1. У світі

Палестина виступає проти евакуації населення з Гази, на чому наполягає Ізраїль, — ЗМІ

15:19, 15 жовтня 2023
На повній евакуації цивільного населення з міста наполягає влада Ізраїлю.
Палестина виступає проти евакуації населення з Гази, на чому наполягає Ізраїль, — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Влада Палестини виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори з керівниками Ізраїлю та Палестинської автономії. Зокрема американський лідер озвучив позицію Вашингтону: подальша підтримка Ізраїлю з боку США, але також необхідність надання гуманітарної допомоги цивільному населенню Палестини.

Зокрема Байден запропонував президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу свою повну підтримку щодо «термінової необхідності гуманітарної допомоги палестинському народу, особливо в Газі».

Як повідомив після цієї розмови офіс Аббаса, палестинський лідер сказав Байдену, що він повністю відкидає ідею переміщення палестинців із Гази.

Тут варто зазначити, що Махмуд Аббас представляє палестинську адміністрацію загалом, але фактично його влада поширюється лише на Західний Берег Йордану. Тоді як реальною владою в Секторі Газа є угруповання ХАМАС, що має досить напружені стосунки з адміністрацією Аббаса.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду