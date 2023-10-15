Україна отримала системи ППО у тимчасове користування взимку, — Ігнат

Протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період.

Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів, щоб посилити захист взимку. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Така практика у нас вже є. Деякі країни дали (системи ППО - ред.) у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети і державний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її одразу віддати», - сказав він.

Водночас Ігнат додав, що Україна «підсилюється» до зими, надходять нові комплекси, однак їх треба більше.

«Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період (ці системи - ред.) - це великий і позитивний знак», - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Речник додав, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не лише про самі установки, але й про боєкомплекти, ракети.

Водночас Ігнат відмовився називати конкретні держави, які надають Україні системи ППО в оренду.

«Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували», - додав речник.

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