Поліцію Чернігівської області очолив Іван Іщенко

До цього він очолював поліцію Вінниччини.

Заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов представив особовому складу нового начальника поліції Чернігівської області – полковника поліції Івана Іщенка.

До цього він очолював поліцію Вінниччини.

Андрій Нєбитов подякував за більш ніж трирічну службу на чолі колективу поліції Чернігівщини Володимирові Нідзельському, який надалі буде проходити службу в центральному апараті НПУ.

Також ми писали, що Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу поліції Вінниччини нового начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області – полковника поліції Юрія Пархоменка.

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