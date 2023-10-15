Полицию Черниговской области возглавил Иван Ищенко

До этого он возглавлял полицию Виннитчины.

Заместитель Главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небитов представил личному составу нового начальника полиции Черниговской области – полковника полиции Ивана Ищенко.

До этого он возглавлял полицию Виннитчины.

Андрей Небитов поблагодарил за более чем трехлетнюю службу во главе коллектива полиции Черниговщины Владимиру Нидзельскогому, который в дальнейшем будет проходить службу в центральном аппарате НПУ.

Также мы писали, что Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

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