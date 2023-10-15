Украина получила системы ПВО во временное пользование зимой, — Игнат

Противовоздушная оборона имеет огромное значение, в особенности в отопительный период.

Украина получила во временное использование системы противовоздушной обороны от некоторых международных партнеров, чтобы усилить защиту зимой. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО – ред.) в пользование. Понятно, что каждая страна, прежде всего, заботится о собственных приоритетах и государственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее сразу отдать», - сказал он.

В то же время Игнат добавил, что Украина «усиливается» к зиме, поступают новые комплексы, однако их нужно больше.

«То, что Украина может получить в пользование на отопительный период (эти системы – ред.) – это большой и положительный знак», - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Спикер добавил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.

В то же время Игнат отказался называть конкретные государства, предоставляющие Украине системы ПВО в аренду.

«Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали», - добавил спикер.

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