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  1. В мире

Палестина выступает против эвакуации населения из Газы, на чем настаивает Израиль, — СМИ

15:19, 15 октября 2023
На полной эвакуации гражданского населения из города настаивают власти Израиля.
Палестина выступает против эвакуации населения из Газы, на чем настаивает Израиль, — СМИ
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Власти Палестины выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с руководителями Израиля и Палестинской автономии. В частности, американский лидер озвучил позицию Вашингтона: дальнейшая поддержка Израиля со стороны США, но также необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины.

В частности, Байден предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу свою полную поддержку относительно «срочной необходимости гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в Газе».

Как сообщил после этого разговора офис Аббаса, палестинский лидер сказал Байдену, что он полностью отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.

Здесь следует отметить, что Махмуд Аббас представляет палестинскую администрацию в целом, но фактически его власть распространяется только на Западный Берег Иордана. В то время как реальной властью в Секторе Газа является группировка ХАМАС, имеющая достаточно напряженные отношения с администрацией Аббаса.

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