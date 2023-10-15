Палестина выступает против эвакуации населения из Газы, на чем настаивает Израиль, — СМИ

Власти Палестины выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с руководителями Израиля и Палестинской автономии. В частности, американский лидер озвучил позицию Вашингтона: дальнейшая поддержка Израиля со стороны США, но также необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины.
В частности, Байден предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу свою полную поддержку относительно «срочной необходимости гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в Газе».
Как сообщил после этого разговора офис Аббаса, палестинский лидер сказал Байдену, что он полностью отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.
Здесь следует отметить, что Махмуд Аббас представляет палестинскую администрацию в целом, но фактически его власть распространяется только на Западный Берег Иордана. В то время как реальной властью в Секторе Газа является группировка ХАМАС, имеющая достаточно напряженные отношения с администрацией Аббаса.
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