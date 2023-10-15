Палестина выступает против эвакуации населения из Газы, на чем настаивает Израиль, — СМИ

На полной эвакуации гражданского населения из города настаивают власти Израиля.

Власти Палестины выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с руководителями Израиля и Палестинской автономии. В частности, американский лидер озвучил позицию Вашингтона: дальнейшая поддержка Израиля со стороны США, но также необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины.

В частности, Байден предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу свою полную поддержку относительно «срочной необходимости гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в Газе».

Как сообщил после этого разговора офис Аббаса, палестинский лидер сказал Байдену, что он полностью отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.

Здесь следует отметить, что Махмуд Аббас представляет палестинскую администрацию в целом, но фактически его власть распространяется только на Западный Берег Иордана. В то время как реальной властью в Секторе Газа является группировка ХАМАС, имеющая достаточно напряженные отношения с администрацией Аббаса.

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