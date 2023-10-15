Подільсько-Воскресенський міст у Києві: першу чергу завершать на початку листопада

У роботах задіяні понад 400 працівників і 100 одиниць техніки.

Першу чергу будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві планують завершити на початку листопада. У роботах задіяні понад 400 працівників і 100 одиниць техніки. Про це повідомляє дорожня компанія Autostrada, яка займається будівництвом Подільського мосту.

Мостобудівельники та дорожники нині влаштовують ізоляцію бетонних поверхонь проїзної частини та тротуарів, асфальтують автомобільну частину мосту. Паралельно зводять земляний насип для будівництва підходів до мосту та влаштовують підпірні стінки. Окрім того, встановлюють систему водовідведення, мостове бар'єрне огородження та шумозахисні екрани.

Подільсько-Воскресенський міст має з'єднати Русанівку та Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше — з Райдужним масивом і Троєщиною. Завершення його будівництва і введення в експлуатацію має розвантажити Північний міст і сприяти майбутньому запуску метро на Троєщину, зазначили у компанії.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. За його словами, це станеться найближчими тижнями.

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