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  1. В Україні

Щодня близько 150 людей отримують відмову в перетині кордону, — Держприкордонслужба

22:00, 15 жовтня 2023
Від 100 до 150 осіб щодоби отримують відмову в перетині державного кордону, коли вони прибувають в пункти пропуску, але не мають законних підстав, щоб перетнути лінію кордону.
Щодня близько 150 людей отримують відмову в перетині кордону, — Держприкордонслужба
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Близько 100−150 людей щоденно отримують відмову в перетині державного кордону. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, щодня прикордонники затримують приблизно 20−30 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон.

«Ще від 100 до 150 осіб щодоби отримують відмову в перетині державного кордону, коли вони прибувають в пункти пропуску, але не мають законних підстав, щоб перетнути лінію державного кордону», — зауважив Демченко.

Речник зауважив, що якщо порівняти цей рік та минулий, то у 2022 році фіксувалась більша кількість спроб незаконного перетину кордону. Він підкреслив, що найбільше таких випадків трапляється навесні та влітку.

За його словами, за останні кілька місяців кількість спроб незаконно перетнути кордон із підробними документами через пункти пропуску зменшилась. Проте збільшилась кількість тих, хто намагається перетнути кордон за межами пунктів пропуску.

Демченко додав, що за час дії воєнного стану на «зеленій ділянці» було затримано приблизно 15 800 людей, ще 6900 були викриті в пунктах пропуску.

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