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  1. В Україні

Що мають знати військовозобов'язані про вручення повісток: головні аспекти

20:12, 15 жовтня 2023
Якщо людина отримала першу повістку, це не означає відправку на фронт.
Що мають знати військовозобов'язані про вручення повісток: головні аспекти
Фото: ТСН
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Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, що мають знати військовозобов'язані про вручення повісток.

Він наголосив, що військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають з’явитися в свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та оновити свої дані про себе: сімейний стан, місце праці, право на відстрочки та інше.

«Щодо повісток, то повістки не дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Тобто, практично можна їх вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості. Хто може вручати повістки? Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – сказав він.

Фітьо наголосив, що якщо людина отримала першу повістку, це не означає відправку на фронт.

«Побутує таке враження, що отримав першу повістку і тебе вже відправляють на фронт. Ні, це абсолютний фейк, який розповсюджується російською пропагандою», – пояснив він.

За його словами, перша повістка, вона зобов’язує з’явитися в ТЦК для встановлення стану здоров’я, отримання інформації про сімейний стан, про фах, про професію.

«І тільки, якщо вже тоді ваш фах, рівень здоров’я,  дозволяє проходити службу в силах оборони, в ЗСУ чи інших складових оборони, і лише за потреби, вам буде вже тоді надана повістка для відправлення безпосередньо в навчальний центр», – додав Фітьо.

Також він пояснив, що повістку військовозобов’язаному мають вручати особисто.

«Якщо він відмовляється брати цю повістку,  він підпадає вже під адміністративну відповідальність. Якщо громадянин отримав першу повістку, по якій з’явився в територіальний центр комплектування, пройшов медогляд , і був визнаний таким, що придатний до проходження військової служби, а по другій повістці, він не з’явився до центру комплектування, тобто вже по мобілізаційному розпорядженню, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність строком позбавлення волі до трьох років», – резюмував він.

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