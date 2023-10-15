Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

Обязательность учета судом для расчета процессуального срока нормативных сроков пересылки почтовых отправлений, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности расчета процессуального срока с учетом нормативных документов, регулирующих порядок пересылки почтовых отправлений.

  1. В Украине

Руководителем полиции Николаевской области назначили Сергея Махно

20:48, 15 октября 2023
До этого он возглавлял управление уголовного розыска столичной полиции.
Руководителем полиции Николаевской области назначили Сергея Махно
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового начальника ГУНП в Николаевской области – полковника полиции Сергея Махно.

До этого Сергей Махно возглавлял управление уголовного розыска столичной полиции.

Предыдущий руководитель полиции области Сергей Шайхет теперь будет возглавлять Департамент миграционной полиции НПУ.

Также мы писали, что в Днепре новый руководитель ГУНП области: Иван Выговский представил Александра Ганжу.

Кроме того, Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду