Руководителем полиции Николаевской области назначили Сергея Махно

До этого он возглавлял управление уголовного розыска столичной полиции.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового начальника ГУНП в Николаевской области – полковника полиции Сергея Махно.

До этого Сергей Махно возглавлял управление уголовного розыска столичной полиции.

Предыдущий руководитель полиции области Сергей Шайхет теперь будет возглавлять Департамент миграционной полиции НПУ.

Также мы писали, что в Днепре новый руководитель ГУНП области: Иван Выговский представил Александра Ганжу.

Кроме того, Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

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