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Во Львове хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в 1 килограмм

21:06, 15 октября 2023
Удаленное образование весило около килограмма – 25% всей массы ребенка, отметили в Минздраве.
Во Львове хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в 1 килограмм
Источник фото: facebook.com/moz.ukr
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Во Львове хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в 1 килограмм. Девочка, которой всего месяц, появилась на свет с гигантской опухолью, которую диагностировали еще на 16 неделе беременности. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Так, чтобы минимизировать кровопотерю, хирурги сначала определили, какие сосуды питают опухоль кровью и только потому принялись ее удалять.

«Удаленное образование весило около килограмма – 25% всей массы ребенка», - рассказали в Минздраве.

Чтобы закрыть дефект мягких тканей, специалистам пришлось одномоментно провести ребенку еще и кожную пластику. Из соседних участков они вырезали кожные лоскуты и вживили их в том месте, где была опухоль.

Операция продолжалась около 5 часов и прошла успешно.

«Важно, что после столь объемного хирургического вмешательства в крохи полностью сохранилась функция тазовых органов. Прошел без осложнений и послеоперационный период», - подчеркнули специалисты.

Сейчас девочка вместе с родителями уже дома.

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