В Киеве попрощались с первым Министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным

Прощание состоялось во Владимирском соборе в столице.

Источник фото: МВД

В Киеве в субботу, 14 октября, попрощались с первым Министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным.

Прощание состоялось во Владимирском соборе в столице.

Похоронили экс-главу МВД на Байковом кладбище. Андрей Василишин ушел из жизни 12 октября 2023 года в возрасте 90 лет.

«Мы провожаем человека-легенду, человека-историю, человека-борца, человека-победителя, человека-государствотворца. До последнего вздоха Андрей Владимирович болел за продвижение и развитие нашего государства», - сказала государственный секретарь МВД Инна Ящук.

По ее словам, в первые годы независимости именно Андрей Василишин прилагал немало усилий, чтобы с одной стороны органы внутренних дел избавились от устаревших форм и методов работы, а с другой - продвигались путем реформирования выхода на пространство международного сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.