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  1. В Украине

В Киеве попрощались с первым Министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным

17:36, 15 октября 2023
Прощание состоялось во Владимирском соборе в столице.
В Киеве попрощались с первым Министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным
Источник фото: МВД
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В Киеве в субботу, 14 октября, попрощались с первым Министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным.

Прощание состоялось во Владимирском соборе в столице.

Похоронили экс-главу МВД на Байковом кладбище. Андрей Василишин ушел из жизни 12 октября 2023 года в возрасте 90 лет.

«Мы провожаем человека-легенду, человека-историю, человека-борца, человека-победителя, человека-государствотворца. До последнего вздоха Андрей Владимирович болел за продвижение и развитие нашего государства», - сказала государственный секретарь МВД Инна Ящук.

По ее словам, в первые годы независимости именно Андрей Василишин прилагал немало усилий, чтобы с одной стороны органы внутренних дел избавились от устаревших форм и методов работы, а с другой - продвигались путем реформирования выхода на пространство международного сотрудничества.

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