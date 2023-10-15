Сдвиг грунта в ландшафтном парке в Киеве: компания, которая ведет строительство рядом, ликвидирует последствия

Городские власти обратились к застройщику с требованием провести расследование и выяснить причины чрезвычайной ситуации.

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Как мы рассказывали, на территории Соломенского ландшафтного парка в столице произошел сдвиг грунта.

В КГГА сообщили, что инцидент произошел в ночь на 14 октября и отметили, что вероятной причиной сдвига могут быть работы, связанные с рытьем котлована строительства.

«Представители застройщика обязались устранить последствия повреждений пешеходной части, восстановить благоустройство парка в кратчайшие сроки за свой счет», - отметили в КГГА.

Также городские власти обратились к застройщику с требованием провести расследование и выяснить причины чрезвычайной ситуации, а также принять все меры для недопущения подобных случаев в будущем.

В то же время в КГГА отметили, что строительство не ведется на непосредственной территории парка, однако частично прилегает к зеленой зоне.

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