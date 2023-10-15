В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался убить бездомного кота

За совершенное ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В воскресенье, 15 октября, в полицию поступило сообщение от граждан о том, что их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться. Об этом сообщили в полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось убежать от нападавшего. Также люди помогли установить номер квартиры, в которой проживает мужчина.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время следователи выясняют мотивы таких действий фигуранта.

«По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления. За совершенное задержанному грозит до восьми лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается», – прокомментировали в полиции.

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