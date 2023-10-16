Ворог вдарив по Україні дронами, ракетами та «Іскандером»: скільки цілей знищила ППО

рф запустила по Україні «Іскандер», 12 дронів і п'ять ракет Х-59.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

В ніч на понеділок, 16 жовтня, росія вкотре завдала удару по Україні. Ворог випустив «Іскандер», 12 дронів і п'ять ракет Х-59, повідомили у Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Авіаційні ракети атаковали північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. У більшості областей була оголошена повітряна тривога.

Раніше у британській розвідці повідомили, що окупанти накопичують ракети для завдання ударів по критично важливій інфраструктурі України з настанням холодів.

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