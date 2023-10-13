Розвідка Британії пояснила тривалу паузу в російських авіаобстрілах України: Накопичують ракети для атак взимку

Зазначається, що росія взяла паузу, щоб накопичити ракети для атак по критично важливій інфраструктурі України.

Окупанти накопичують ракети для завдання ударів по критично важливій інфраструктурі України з настанням холодів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, вже протягом 21 дня.

За даними британської розвідки, «такі перерви є чимось незвичайним»: остання подібна перерва в ударах відбулася в період із 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня.

У цьому випадку цілком ймовірно, кажуть розвідники, що «рф майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України».

«Цього разу цілком ймовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку», – йдеться в повідомленні розвідки.

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