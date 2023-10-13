Разведка Британии объяснила длительную паузу в российских авиаобстрелах Украины: Накапливают ракеты для атак зимой

Отмечается, что россия взяла паузу, чтобы накопить ракеты для атак по критически важной инфраструктуре Украины.

Оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, самолеты дальней авиации ВВС россии не наносили ударов по Украине с 21 сентября, уже в течение 21 дня.

По данным британской разведки, «такие перерывы являются чем-то необычным»: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня.

В этом случае по всей вероятности, говорят разведчики, что «рф почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины».

«В этот раз по всей вероятности, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой», – говорится в сообщении разведки.

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