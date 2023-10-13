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По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

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Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

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Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

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  1. В Украине

Разведка Британии объяснила длительную паузу в российских авиаобстрелах Украины: Накапливают ракеты для атак зимой

13:12, 13 октября 2023
Отмечается, что россия взяла паузу, чтобы накопить ракеты для атак по критически важной инфраструктуре Украины.
Разведка Британии объяснила длительную паузу в российских авиаобстрелах Украины: Накапливают ракеты для атак зимой
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Оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, самолеты дальней авиации ВВС россии не наносили ударов по Украине с 21 сентября, уже в течение 21 дня.

По данным британской разведки, «такие перерывы являются чем-то необычным»: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня.

В этом случае по всей вероятности, говорят разведчики, что «рф почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины».

«В этот раз по всей вероятности, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой», – говорится в сообщении разведки.

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