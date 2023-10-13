Реестр вещных прав и система исполнительного производства будут недоступны: состоятся технические работы

Государственное предприятие «НАИС» проведет плановые технические работы на базе платформы UB64.

Источник фото: НАИС

С 14 октября 2023 года, начиная с 19:00, до 15 октября 2023 года, 03:00, Государственное предприятие «НАИС» проведет плановые технические работы по обновлению программного обеспечения реестров, построенных на базе платформы UnityBase 64 (UB64). Конкретно, эти работы будут касаться Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) и Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В связи с этим просим учитывать, что в течение указанного периода может быть состояние нестабильности в работе Единых и Государственных реестров. Важно учитывать, что создание и обеспечение функционирования этих реестров лежит в компетенции Министерства юстиции Украины.

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