Украинцам сообщили, когда страну засыплет снегом

Снег в Украине ожидается на следующей неделе.

На следующей неделе, ориентировочно 21 октября, в Украине ожидается снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«В конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег», - сказала она и показала карту.

Также она добавила, что перед зимними осадками существенно похолодает.

«Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов», - добавила Диденко.

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