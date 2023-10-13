Українцям повідомили, коли країну засипле снігом

Сніг в Україні очікується вже на наступному тижні.

На наступному тижні, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг», - сказала вона і показала карту.

Також вона додала, що перед зимовими опадами істотно похолодає.

«Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9....+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів», - додала Діденко.

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