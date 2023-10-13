SpaceX представила новий веб-сайт для стільникового зв’язку від Starlink

Нова система буде підключена до Starlink та надаватиме стільниковий зв’язок на звичайні смартфони.

Джерело фото: Pragativadi

Компанія SpaceX оголосила про запуск нового веб-сайту, присвяченого просуванню майбутнього сервісу Starlink для мобільних телефонів. Нова сторінка під назвою «Starlink Direct to Cell» була представлена у вівторок ввечері зі слоганом: «Безпроблемний доступ до тексту, голосу та даних для телефонів LTE по всьому світу», – повідомляє PC Mag.

Система «Starlink Direct to Cell» передбачає підключення до розширюючої супутникової мережі Starlink, яка обертається на орбіті Землі, для надання стільникового зв’язку на звичайні смартфони. Відзначимо, що ще рік тому SpaceX анонсувала свої плани запустити цей сервіс у співпраці з T-Mobile, проте згодом мовчала про подальший прогрес.

За інформацією, представленою на новому сайті, SpaceX планує запустити службу обміну текстовими повідомленнями через супутник вже в наступному році. У 2025 році планується додати підтримку голосових дзвінків та текстових повідомлень. Також зазначається, що в 2025 році ця система розширить свої можливості і включить стільниковий зв’язок для пристроїв Інтернету речей.

Схоже, що цей сервіс буде конкурувати з власною функцією Apple Emergency SOS для iPhone та AST Space Mobile, яка також планує надавати стільниковий супутниковий сервіс для звичайних смартфонів у наступному році.

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