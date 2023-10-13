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Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році

Крім того, судам ще потрібно провести класифікацію посад державної служби.

  1. У світі

SpaceX представила новий веб-сайт для стільникового зв’язку від Starlink

12:34, 13 жовтня 2023
Нова система буде підключена до Starlink та надаватиме стільниковий зв’язок на звичайні смартфони.
SpaceX представила новий веб-сайт для стільникового зв’язку від Starlink
Джерело фото: Pragativadi
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Компанія SpaceX оголосила про запуск нового веб-сайту, присвяченого просуванню майбутнього сервісу Starlink для мобільних телефонів. Нова сторінка під назвою «Starlink Direct to Cell» була представлена у вівторок ввечері зі слоганом: «Безпроблемний доступ до тексту, голосу та даних для телефонів LTE по всьому світу», – повідомляє PC Mag.

Система «Starlink Direct to Cell» передбачає підключення до розширюючої супутникової мережі Starlink, яка обертається на орбіті Землі, для надання стільникового зв’язку на звичайні смартфони. Відзначимо, що ще рік тому SpaceX анонсувала свої плани запустити цей сервіс у співпраці з T-Mobile, проте згодом мовчала про подальший прогрес.

За інформацією, представленою на новому сайті, SpaceX планує запустити службу обміну текстовими повідомленнями через супутник вже в наступному році. У 2025 році планується додати підтримку голосових дзвінків та текстових повідомлень. Також зазначається, що в 2025 році ця система розширить свої можливості і включить стільниковий зв’язок для пристроїв Інтернету речей.

Схоже, що цей сервіс буде конкурувати з власною функцією Apple Emergency SOS для iPhone та AST Space Mobile, яка також планує надавати стільниковий супутниковий сервіс для звичайних смартфонів у наступному році.

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