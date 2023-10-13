SpaceX представила новый веб-сайт для сотовой связи от Starlink

Новая система будет подключена к Starlink и будет предоставлять сотовую связь на обычные смартфоны.

Источник фото: Pragativadi

Компания SpaceX объявила о запуске нового веб-сайта, посвященного продвижению будущего сервиса Starlink для мобильных телефонов. Новая страница под названием "Starlink Direct to Cell" была представлена во вторник вечером со слоганом: «Беспроблемный доступ к тексту, голосу и данным для телефонов LTE по всему миру», – сообщает PC Mag.

Система «Starlink Direct to Cell» предусматривает подключение к расширяющейся спутниковой сети Starlink, которая вращается на орбите Земли, для предоставления сотовой связи на обычные смартфоны. Отметим, что еще год назад SpaceX анонсировала свои планы запустить этот сервис в сотрудничестве с T-Mobile, однако впоследствии молчала о дальнейшем прогрессе.

По информации, представленной на новом сайте, SpaceX планирует запустить службу обмена текстовыми сообщениями через спутник уже в следующем году. В 2025 году планируется добавить поддержку голосовых звонков и текстовых сообщений. Также отмечается, что в 2025 году эта система расширит свои возможности и включит сотовую связь для устройств Интернета вещей.

Похоже, что этот сервис будет конкурировать с собственной функцией Apple Emergency SOS для iPhone и AST Space Mobile, которая также планирует предоставлять сотовый спутниковый сервис для обычных смартфонов в следующем году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.