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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

SpaceX представила новый веб-сайт для сотовой связи от Starlink

12:34, 13 октября 2023
Новая система будет подключена к Starlink и будет предоставлять сотовую связь на обычные смартфоны.
SpaceX представила новый веб-сайт для сотовой связи от Starlink
Источник фото: Pragativadi
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Компания SpaceX объявила о запуске нового веб-сайта, посвященного продвижению будущего сервиса Starlink для мобильных телефонов. Новая страница под названием "Starlink Direct to Cell" была представлена во вторник вечером со слоганом: «Беспроблемный доступ к тексту, голосу и данным для телефонов LTE по всему миру», – сообщает PC Mag.

Система «Starlink Direct to Cell» предусматривает подключение к расширяющейся спутниковой сети Starlink, которая вращается на орбите Земли, для предоставления сотовой связи на обычные смартфоны. Отметим, что еще год назад SpaceX анонсировала свои планы запустить этот сервис в сотрудничестве с T-Mobile, однако впоследствии молчала о дальнейшем прогрессе.

По информации, представленной на новом сайте, SpaceX планирует запустить службу обмена текстовыми сообщениями через спутник уже в следующем году. В 2025 году планируется добавить поддержку голосовых звонков и текстовых сообщений. Также отмечается, что в 2025 году эта система расширит свои возможности и включит сотовую связь для устройств Интернета вещей.

Похоже, что этот сервис будет конкурировать с собственной функцией Apple Emergency SOS для iPhone и AST Space Mobile, которая также планирует предоставлять сотовый спутниковый сервис для обычных смартфонов в следующем году.

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