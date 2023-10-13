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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Нидерланды наказали 4 компании за помощь рф в строительстве Крымского моста

17:02, 13 октября 2023
Штрафы и общественные работы для компаний и лиц, которые помогали строить Крымский мост.
Нидерланды наказали 4 компании за помощь рф в строительстве Крымского моста
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Прокуратура Нидерландов вынесла решение в отношении четырех компаний и восьми человек, которые нарушили санкции Европейского Союза в отношении россии, оказывая помощь в строительстве Крымского моста, который соединяет россию и аннексированный Крым. Нарушения касались периода с 2014 по 2017 год. Об этом говорится в заявлении, обнародованном ведомством в пятницу, сообщает NOS.

По приговору Генеральной прокуратуры Нидерландов, четыре компании совместно должны выплатить штраф в размере 160 000 евро, а восемь человек приговорены к общественным работам продолжительностью от 20 до 60 часов. Одна из компаний должна также перечислить другой 71 000 евро оборота, полученного в результате своего участия в строительстве Крымского моста.

По словам Генеральной прокуратуры, голландские компании оказали техническую поддержку и поставляли оборудование, включая свайные молотки, вибромолотки и блоки питания, или их части, для строительства моста. Генпрокуратура подчеркивает, что это помогло частично построить Крымский мост с использованием голландских знаний и опыта.

Прокуратура также отмечает, что до сих пор продолжается расследование, и возможно, будут привлечены еще некоторые компании к ответственности в этом деле.

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