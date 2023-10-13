Нидерланды наказали 4 компании за помощь рф в строительстве Крымского моста

Штрафы и общественные работы для компаний и лиц, которые помогали строить Крымский мост.

Прокуратура Нидерландов вынесла решение в отношении четырех компаний и восьми человек, которые нарушили санкции Европейского Союза в отношении россии, оказывая помощь в строительстве Крымского моста, который соединяет россию и аннексированный Крым. Нарушения касались периода с 2014 по 2017 год. Об этом говорится в заявлении, обнародованном ведомством в пятницу, сообщает NOS.

По приговору Генеральной прокуратуры Нидерландов, четыре компании совместно должны выплатить штраф в размере 160 000 евро, а восемь человек приговорены к общественным работам продолжительностью от 20 до 60 часов. Одна из компаний должна также перечислить другой 71 000 евро оборота, полученного в результате своего участия в строительстве Крымского моста.

По словам Генеральной прокуратуры, голландские компании оказали техническую поддержку и поставляли оборудование, включая свайные молотки, вибромолотки и блоки питания, или их части, для строительства моста. Генпрокуратура подчеркивает, что это помогло частично построить Крымский мост с использованием голландских знаний и опыта.

Прокуратура также отмечает, что до сих пор продолжается расследование, и возможно, будут привлечены еще некоторые компании к ответственности в этом деле.

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