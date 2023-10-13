Нідерланди покарали 4 компанії за допомогу рф у будівництві Кримського мосту

Штрафи та громадські роботи для компаній та осіб, які допомагали будувати Кримський міст.

Прокуратура Нідерландів винесла рішення щодо чотирьох компаній та восьми осіб, які порушили санкції Європейського Союзу щодо росії, надаючи допомогу у будівництві Кримського мосту, який з'єднує росію і анексований Крим. Порушення стосувалися періоду з 2014 по 2017 рік. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій відомством у п'ятницю, повідомляє NOS.

За вироком Генеральної прокуратури Нідерландів, чотири компанії спільно повинні виплатити штраф у розмірі 160 000 євро, а вісім осіб засуджені до громадських робіт тривалістю від 20 до 60 годин. Одна з компаній має також перерахувати іншій 71 000 євро обороту, отриманого в результаті своєї участі у будівництві Кримського мосту.

За словами Генеральної прокуратури, голландські компанії надали технічну підтримку та постачали обладнання, включаючи свайні молотки, вібромолотки та блоки живлення, або їх частини, для будівництва мосту. Генпрокуратура підкреслює, що це допомогло частково побудувати Кримський міст з використанням голландських знань та досвіду.

Прокуратура також зазначає, що досі триває розслідування, і можливо, буде привернуто ще деякі компанії до відповідальності в цій справі.

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