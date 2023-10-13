Реєстр речових прав та система виконавчого провадження будуть недоступні: відбудуться технічні роботи

Державне підприємство «НАІС» проведе планові технічні роботи на базі платформи UB64.

Джерело фото: НАІС

З 14 жовтня 2023 року, починаючи з 19:00, до 15 жовтня 2023 року, 03:00, Державне підприємство «НАІС» проведе планові технічні роботи щодо оновлення програмного забезпечення реєстрів, побудованих на базі платформи UnityBase 64 (UB64). Конкретно, ці роботи стосуватимуться Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У зв'язку з цим просимо враховувати, що протягом вказаного періоду може бути стан нестабільності в роботі Єдиних та Державних реєстрів. Важливо враховувати, що створення та забезпечення функціонування цих реєстрів лежить в компетенції Міністерства юстиції України.

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