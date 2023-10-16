МИД работает над возвращением в Украину брендов IKEA, H&M и Zara

В Украину могут вернуться сразу несколько известных брендов.

Министерство иностранных дел работает над возвращением в Украину шведских IKEA и H&M, испанской Zara и других брендов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук.

«Я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это прибавит», — пояснил министр.

Ранее стало известно, что Кулеба лично просил госсекретаря США Блинкена, чтобы McDonald's вернулся в Украину. Министр считает, что присутствие McDonald's делает страну более привлекательной для инвесторов.

Также мы писали, что Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara могут открыться в украинских ТРЦ уже осенью.

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