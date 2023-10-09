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Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури

У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на явно несправедливе співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

  1. В Україні

Міністр енергетики Галущенко порадив українцям перевірити генератори та запастись павербанками

08:40, 9 жовтня 2023
Водночас він запевнив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні.
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям перевірити генератори та запастись павербанками
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Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна».

Водночас він запевнив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні.

«Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилась», — сказав Галущенко.

З його слів, на сьогодні система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи та готова успішно пережити зимовий період.

«Два основні елементи, що забезпечують надійність будь-якої енергосистеми — генерація та передача електроенергії — перебувають на досить високому рівні», — додав він.

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