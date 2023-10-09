Міністр енергетики Галущенко порадив українцям перевірити генератори та запастись павербанками

Водночас він запевнив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна».

Водночас він запевнив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні.

«Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилась», — сказав Галущенко.

З його слів, на сьогодні система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи та готова успішно пережити зимовий період.

«Два основні елементи, що забезпечують надійність будь-якої енергосистеми — генерація та передача електроенергії — перебувають на досить високому рівні», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.