Зеленский хотел посетить Израиль в знак солидарности, но ему отказали, — СМИ

Официально эти данные ни украинская, ни израильская сторона не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, однако Израиль ответил отказом по запросу Офиса Президента. Об этом сообщают издания The Times of Israel и Ynet.

«Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с госсекретарем США Блинкеном – но в Израиле на самом деле были оговорки, сказав Зеленскому, что визит не время», – пишут СМИ.

Издание Ynet считает, что этот отказ не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем.

«Президент Украины заинтересован в визите, но ему будет трудно совершить целевую поездку, поэтому ожидается, что предстоящий визит будет частью более широкой поездки в Европу», – отмечают в издании.

Официально эти данные ни украинская, ни израильская сторона не подтверждают.

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