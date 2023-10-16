Зеленський хотів відвідати Ізраїль на знак солідарності, але йому відмовили, — ЗМІ

Офіційно ці дані ні українська, ні ізраїльська сторона не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС, проте Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу Президента. Про це повідомляють видання The Times of Israel і Ynet.

«Володимир Зеленський , який минулого тижня перебував з візитом у Європі, хотів приїхати до Ізраїлю з держсекретарем США Блінкеном – але в Ізраїлі насправді мали застереження, сказавши Зеленському, що візит не не часі», – пишуть ЗМІ.

Видання Ynet вважає, що ця відмова не означає, що Зеленський не приїде до Ізраїлю в майбутньому.

«Президент України зацікавлений у візиті, але йому буде важко здійснити цільову поїздку, тож очікується, що майбутній візит буде частиною ширшої поїздки до Європи», – зауважують у виданні.

Офіційно ці дані ні українська, ні ізраїльська сторона не підтверджують.

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