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Застрелив онука і брехав усім, що той пішов служити в ЗСУ: на Одещині судитимуть 84-річного чоловіка

07:19, 17 жовтня 2023
Під час сварки зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям вогнепальні поранення, закопав убитого на подвір’ї і більше місяця брехав усім, що той пішов служити в ЗСУ.
Застрелив онука і брехав усім, що той пішов служити в ЗСУ: на Одещині судитимуть 84-річного чоловіка
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На Одещині в селі Нерубайське 84-річний чоловіка відправили на лаву підсудних за те, що застрелив власного 41-річного онука. Підозрюваний закопав тіло у дворі й більше місяця казав знайомим, що родич «пішов служити у ЗСУ». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що вбивство сталося наприкінці квітня цього року. Попередньо встановлено, що несумісні із життям вогнепальні поранення 41-річний мешканець Нерубайського отримав під час сварки.

Підозрюваного знайшли в червні. У цей місяць друзі чоловіка повідомили правоохоронні органи про його зникнення.

Слідство встановило, що дідусь й онук постійно конфліктували. Якось, коли 41-річний українець навідався до дідуся додому, між ними спалахнула сильна сварка.

Літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю та здійснив два постріли. Жертва загинула на місці інциденту.

Пенсіонер намагався приховати злочин. Він закопав родича в яму, яка була підготовлена у дворі для встановлення вітряка. А всім, хто цікавився, куди зник онук, казав: мовляв, той збирався йти служити до Збройних сил України і, мабуть, уже вирушив на службу.

«Правоохоронці зібрали незаперечні докази й висунули звинувачення, яке направили до суду. За вчинене йому загрожує до 15 років ув'язнення», – повідомили поліцейські.

Зазначається, що спершу дідусь свою провину не визнавав. Коли в його дворі знайшли труп, фігурант заявив, що назбирав багато образи на родича, бо той постійно пиячив і виносив із дому майно, крав гроші та інше.

На допиті літній українець заявив, що перша куля влучила жертві в голову. Друга – у верхню частину грудей.

Обвинувальний акт, який стосується ч. 1 ст. 115 КК, направлений до суду. Правопорушник станом на 16 жовтня перебував у слідчому ізоляторі.

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