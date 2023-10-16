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  1. В Україні

Графіки відключень наразі не застосовуються — YASNO

23:21, 16 жовтня 2023
Електроенергії, яку генерують електростанції, достатньо для забезпечення потреб населення, заявили у компанії.
Графіки відключень наразі не застосовуються — YASNO
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Як раніше ми писали, в Україні для всіх областей розробили та затвердили графіки відключення електроенергії. Вони були розміщені на сайті весь рік, але поки що їх не запроваджують у дію, бо немає потреби.

Енергетична компанія YASNO повідомила, що «нові графіки відключень», які активно розповсюджують телеграм-канали, насправді не нові.

«Вони були на нашому сайті й раніше, просто ними ніхто не користувався, оскільки не було обмежень в електропостачанні. 

Графіки відключень наразі не застосовуються — електроенергії, яку генерують електростанції, достатньо для забезпечення потреб населення. Енергетики саме готують систему до опалювального сезону», - сказано у повідомленні. 

У компанії додали, що застосування графіків можливе лише в разі пошкоджень системи, зокрема, через ворожі обстріли чи технологічні порушення внаслідок несприятливих погодних умов.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що відключення світла взимку не будуть тривалими.  Однак закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами. 

Також у МВС підготували план дій у разі тривалих відключень світла.

Крім цього, киянам повідомили, чи буде у квартирах вода в разі перебоїв з електрикою.

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