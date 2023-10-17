В Одесі уламки «шахеда» впали на яхт-клуб: зруйновано будівлю школи вітрильного спорту, яхти та катери, фото

Сили ППО знищили 6 дронів, спрямованих на місто, але уламки завдали багато пошкоджень яхт-клубу.

Фото: Сили оборони півдня України

У ніч на 17 жовтня Одеса знову була під атакою ворожих "шахедів". Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе, але уламки завждали багато пошкоджень яхт-клубу. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря.

"Уламки одного із збитих БпЛА впали на яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали", - уточнили військові.

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