В Одессе обломки «шахеда» упали на яхт-клуб: разрушено здание школы парусного спорта, яхты и катера, фото

Силы ПВО уничтожили 6 дронов, направленных на город, но обломки нанесли много повреждений яхт-клубу.

Фото: Силы обороны юга Украины

В ночь на 17 октября Одесса снова находилась под атакой вражеских "шахедов". Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе, но обломки нанесли много повреждений яхт-клубу. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Беспилотники заходили из акватории Черного моря.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали на яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали", - уточнили военные.

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