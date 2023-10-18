Компания Rolls-Royce заявила о сокращении до 2500 сотрудников: подробности

Отмечается, что увольнение является частью стратегии повышения эффективности компании, введенной новым руководством.

Компания Rolls-Royce заявила, что сократит до 2500 рабочих мест в рамках оптимизации бизнеса. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что последние десять лет Rolls-Royce, чьи двигатели и системы используются на Airbus A350 и Boeing 787, а также на кораблях, подлодках и в производстве электроэнергии, пережила несколько реструктуризаций, что привело к сокращению более 13 000 рабочих мест.

Возглавивший компанию в январе гендиректор Туфан Эргинбилгич пытается решить проблему ее неэффективности, поскольку Rolls-Royce уже давно отстает от General Electric - своего главного конкурента в секторе широкофюзеляжных самолетов.

Во вторник было объявлено о планах сократить до 2500 должностей среди 42 000 сотрудников.

"Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации, чтобы создать высокопроизводительный, конкурентоспособный, устойчивый Rolls-Royce", - подчеркнул Эргинбилгич.

По данным Reuters, возобновление дальнемагистральных перелетов в этом году, а также стратегия нового гендиректора привели к тому, что акции компании в этом году выросли более чем на 130%.

Как известно, в Rolls-Royce 21 000 сотрудников в Великобритании, 11 000 - в Германии и 5 500 - в США. Где именно произойдут сокращения, компания не уточнила.

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