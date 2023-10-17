Отмена моратория на проведение налоговых проверок: Минфин разъяснил особенности законопроекта

Парламент поддержал в первом чтении отмену моратория на проведение налоговых проверок.

Фото: dp.tax.gov.ua

Как ранее мы писали, 17 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса.

Министерство финансов Украины сообщило, что целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 г. в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.

«Доработанный Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики совместно с Минфином и ГНС законопроект содержит более либеральные положения в отношении налогоплательщиков, поскольку оставляет ряд случаев, когда налоговые проверки не будут проводиться и устанавливают определенные особенности (до 2024 года) отбора налогоплательщиков для проведения плановых проверок», - говорится в сообщении.

В частности, с 01 ноября 2023 года, действует мораторий на:

проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп – до 1 августа 2024;

проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);

проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).

В то же время в план-график проведение документальных плановых проверок в период с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 могут включаться:

1) налогоплательщики, осуществляющие/осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

2) налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;

4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;

5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев.

Проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при наличии безопасных условий их проведения.

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