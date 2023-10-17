В Днепропетровской области прогремел взрыв в доме, фото

Под завалами нашли мужчину.

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области произошел взрыв в доме. Под завалами оказался мужчина, сообщает ГСЧС.

"При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли мужчину 1970 года рождения и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован в местную больницу.

Причина взрыва в доме неизвестна. Правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, что в доме в Соломенском районе Киева произошел взрыв.

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