У Дніпропетровській області пролунав вибух у будинку, фото

Під завалами знайшли чоловіка.

Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині стався вибух у будинку. Під завалами опинився чоловік, повідомляє ДСНС.

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували чоловіка 1970 року народження і передали його медикам. Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні.

Причина вибуха у будинку невідома. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, що у будинку у Соломʼянському районі Києва стався вибух.

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