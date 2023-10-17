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  1. В Україні

Фіктивне одруження на особах з інвалідністю: СБУ ліквідувала чотири схеми втечі ухилянтів за кордон

18:15, 17 жовтня 2023
Організатори цих пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Фіктивне одруження на особах з інвалідністю: СБУ ліквідувала чотири схеми втечі ухилянтів за кордон
Фото: СБУ
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Служба безпеки заблокувала чотири схеми втечі ухилянтів за кордон. Ці схеми діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Як повідомляє СБУ, військовозобов’язаним пропонували за гроші уникнути призову та виїхати за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

«Послуги» коштували від 3 до 12,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

Так, в Одесі взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності.

У подальшому вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

При цьому неодруженим «клієнтам» зловмисник допомагав «зареєструвати» фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність.

Фігурант обіцяв «домовитися» про термінову процедуру укладання шлюбу.

На Закарпатті затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості «послуг» входили рятувальні жилети.

«Пропускна здатність» такого каналу нелегальної міграції становила 5 осіб на тиждень.

В Івано-Франківській області затримано ще двох фігурантів. Один з них - посадовець місцевого військкомату, який разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи «Шлях».

Також на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші «приписували» своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

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