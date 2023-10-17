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Фиктивная женитьба на лицах с инвалидностью: СБУ ликвидировала четыре схемы побега уклоняющихся за границу

18:15, 17 октября 2023
Организаторы предлагали военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Фиктивная женитьба на лицах с инвалидностью: СБУ ликвидировала четыре схемы побега уклоняющихся за границу
Фото: СБУ
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Служба безопасности заблокировала четыре схемы побега уклонистов за границу. Эти схемы действовали в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщает СБУ, военнообязанным предлагали за деньги избежать призыва и уехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

«Услуги» стоили от 3 до 12,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

Так, в Одессе взяли под стражу местного дельца, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации путем оформления их женам фейковой инвалидности.

В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.

При этом холостым «клиентам» злоумышленник помогал «зарегистрировать» фиктивный брак с женщинами, у которых есть инвалидность. 

Фигурант обещал «договориться» о срочной процедуре заключения брака.

На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость «услуг» входили спасательные жилеты.

"Пропускная способность" такого канала нелегальной миграции составляла 5 человек в неделю.

В Ивано-Франковской области задержаны еще двое фигурантов. Один из них - должностное лицо местного военкомата, которое вместе с сообщником переправляло уклонистов за границу как водителей международных рейсов.

Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему «Шлях».

Также на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги «приписывали» своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

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