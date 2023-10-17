Скасування мораторію на проведення податкових перевірок: Мінфін роз’яснив особливості законопроекту

Парламент підтримав у першому читанні скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Фото: dp.tax.gov.ua

Як раніше ми писали, 17 жовтня Верховна Рада схвалила за основу законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу.

Міністерство фінансів України повідомило, що метою законопроекту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

«Доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном та ДПС законопроект містить більш ліберальні положення по відношенню до платників податків, оскільки залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться та встановлює певні особливості (до 2024 року) відбору платників податків для проведення планових перевірок», - сказано у повідомленні.

Зокрема з 01 листопада 2023 року, діятиме мораторій на:

проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 серпня 2024 року;

проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);

проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).

Водночас до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись:

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.

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