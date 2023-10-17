Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Положення про порядок функціонування окремих модулів ЄСІТС внесені зміни, - деталі

Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер без зазначення номера справи для представлення інтересів.

Верховна Рада прийняла закон про довічний статус PEP і моніторинг правочинів топ-посадовців

Парламент прийняв закон про пожиттєвий статус РЕР для топ-посадовців.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

Обов’язкова реєстрація в Електронному суді для участі в судових процесах, - онлайн-семінар, відеотрансляція

Під час онлайн-семінару буде роз’яснено деталі реєстрації в Електронному кабінеті для обміну процесуальними документами із судом, - відеотрансляція.

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу

До плану-графіка податкових перевірок включать юросіб, які виплачують зарплату в розмірі менше середньої по підприємствах своєї галузі у регіоні.

  1. В Україні

Скасування мораторію на проведення податкових перевірок: Мінфін роз’яснив особливості законопроекту

15:20, 17 жовтня 2023
Парламент підтримав у першому читанні скасування мораторію на проведення податкових перевірок.
Скасування мораторію на проведення податкових перевірок: Мінфін роз’яснив особливості законопроекту
Фото: dp.tax.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як раніше ми писали, 17 жовтня Верховна Рада схвалила за основу законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу.

Міністерство фінансів України повідомило, що метою законопроекту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

«Доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном та ДПС законопроект містить більш ліберальні положення по відношенню до платників податків, оскільки залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться та встановлює певні особливості (до 2024 року) відбору платників податків для проведення планових перевірок», - сказано у повідомленні.

Зокрема з 01 листопада 2023 року, діятиме мораторій на:

проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 серпня 2024 року;

проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);

проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).

Водночас до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись:

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області