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Верховна Рада схвалила за основу законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу

13:22, 17 жовтня 2023
До плану-графіка податкових перевірок включать юросіб, які виплачують зарплату в розмірі менше середньої по підприємствах своєї галузі у регіоні.
Верховна Рада схвалила за основу законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу
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17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні доопрацьований законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу. Йдеться про змін до Податкового кодексу та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок 10016-д. Автори вказують, що це забезпечить виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму з МВФ від 8 грудня 2022 року.

Як відомо, місія МВФ під час останнього візиту наголосила на необхідності відновлення податкових перевірок бізнесу. Зокрема, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей. У Міжнародному валютному фонді також прогнозують, що українській владі треба буде зробити непрості політичні кроки з введення додаткових фіскальних заходів.

Отже, метою проекту є виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Проектом закону 10016-д запропоновано доповнити пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України новими підпунктами, зокрема:

  • визначити критерії безпечних умов для проведення податкових перевірок;
  • врегулювати особливості проведення перевірок на територіях, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих територіях;
  • врегулювати порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Зокрема, пропонується передбачити, що з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року включно, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

  • платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції;
  • платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
  • платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги;
  • нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;
  • інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
  • рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;
  • рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше відсотків загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі; дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;
  • загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
  • нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Окрім того, пропонується доповнити розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» новим пунктом 925, яким встановити, що з 1 листопада 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску проводяться з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Автор: Наталя Мамченко

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