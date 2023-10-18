Компанія Rolls-Royce заявила про скорочення до 2500 співробітників: подробиці

Зазначається, що звільнення є частиною стратегії підвищення ефективності компанії, запровадженої новим керівництвом.

Компанія Rolls-Royce заявила, що скоротить до 2500 робочих місць в межах оптимізації бізнесу. Про це пише Reuters.

Зазначається, що останні 10 років Rolls-Royce, чиї двигуни та системи використовуються на Airbus A350 і Boeing 787, а також на кораблях, підводних човнах і у виробництві електроенергії, пережила кілька реструктуризацій, що призвело до скорочення понад 13 000 робочих місць.

Гендиректор Туфан Ергінбілгіч, який очолив компанію в січні, намагається розв'язати проблему її неефективності, оскільки Rolls-Royce вже давно відстає від General Electric - свого головного конкурента в секторі широкофюзеляжних літаків.

У вівторок було оголошено про плани скоротити до 2500 посад серед 42 000 співробітників.

"Це ще один крок на нашому багаторічному шляху трансформації, щоб створити високопродуктивний, конкурентоспроможний, стійкий Rolls-Royce", - наголосив Ергінбілгіч.

За даними Reuters, відновлення далекомагістральних перельотів цього року, а також стратегія нового гендиректора привели до того, що акції компанії цьогоріч зросли більше ніж на 130%.

Як відомо, у Rolls-Royce 21 000 співробітників у ​​Великобританії, 11 000 - у Німеччині та 5 500 - у США. Де саме відбудуться скорочення компанія не уточнила.

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