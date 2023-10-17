Трампу запретили высказываться против сотрудников суда и прокуроров по делу о нападении на Капитолий

Запрет на публичное высказывание также касается свидетелей по делу.

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Экс-президенту Дональду Трампу запретили делать публичные заявления в отношении сотрудников суда и свидетелей, участвующих в уголовном деле, где Трампа обвиняют в подстрекательстве насильственного нападения на Капитолий. Соответствующее решение приняла Федеральный судья Таня Чуткан, передает Голос Америки.

Чуткан, в частности, заявила, что не позволит Трампу, не признавшему себя виновным в деле, «начать досудебную кампанию кливеты» против людей, причастных к делу, сообщает агентство Reuters.

Приказ судьи запрещает Трампу и его адвокатам по делу совершать нападки лично на специального прокурора Джека Смита, работающих с ним прокуроров и работников суда. По приказу Трампа также запрещено обсуждать потенциальных свидетелей в той мере, в какой это касается их показаний на суде.

«Никому другому уголовно обвиняемому лицу не было бы позволено это делать, и я не позволю такого и в этом случае», — цитирует судью Reuters.

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