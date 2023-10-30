Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В мире

В США начинается судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года

16:21, 30 октября 2023
Иск преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата Колорадо вносить Дональда Трампа в избирательный бюллетень.
В США начинается судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года
Фото: newsweek.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 30 октября, в Колорадо начинается судебный процесс, который определит, будет ли дисквалифицирован бывший президент США Дональд Трамп на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия, передает Reuters.

В издании указывают, что Трамп уже сталкивался с подобными исками, которые инициировали правозащитные группы в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо особое из-за того, что является первым, которое уже направили в суд. Ожидается, что судебное разбирательство в Денвере может занять около недели.

Иск в Колорадо преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень. Иск был подан правозащитной группой под названием «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне».

Сам Трамп отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, совершенных толпой его сторонников, желающих помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Напомним, в августе 2023 года 45 президенту США выдвинули официальные обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками обманом остаться у власти после проигранных выборов 2020 года. В том числе Трампу инкриминировался сговор в целях обмана Соединенных Штатов; сговор с целью препятствования официальному процессу; препятствование и попытка помешать официальному производству; сговор против прав.

Трамп, вновь принимающий участие в президентских выборах в США, отказался в суде признавать себя виновным.

Ранее сообщалось, что экс-президенту Дональду Трампу запретили делать публичные заявления в отношении сотрудников суда и свидетелей, участвующих в уголовном деле, где Трампа обвиняют в подстрекательстве насильственного нападения на Капитолий. 

 Кроме того, Трампа уже дважды оштрафовали за его ремарку в отношении сотрудника суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області