В США начинается судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года

Иск преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата Колорадо вносить Дональда Трампа в избирательный бюллетень.

Фото: newsweek.com

В понедельник, 30 октября, в Колорадо начинается судебный процесс, который определит, будет ли дисквалифицирован бывший президент США Дональд Трамп на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия, передает Reuters.

В издании указывают, что Трамп уже сталкивался с подобными исками, которые инициировали правозащитные группы в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо особое из-за того, что является первым, которое уже направили в суд. Ожидается, что судебное разбирательство в Денвере может занять около недели.

Иск в Колорадо преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень. Иск был подан правозащитной группой под названием «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне».

Сам Трамп отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, совершенных толпой его сторонников, желающих помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Напомним, в августе 2023 года 45 президенту США выдвинули официальные обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками обманом остаться у власти после проигранных выборов 2020 года. В том числе Трампу инкриминировался сговор в целях обмана Соединенных Штатов; сговор с целью препятствования официальному процессу; препятствование и попытка помешать официальному производству; сговор против прав.

Трамп, вновь принимающий участие в президентских выборах в США, отказался в суде признавать себя виновным.

Ранее сообщалось, что экс-президенту Дональду Трампу запретили делать публичные заявления в отношении сотрудников суда и свидетелей, участвующих в уголовном деле, где Трампа обвиняют в подстрекательстве насильственного нападения на Капитолий.

Кроме того, Трампа уже дважды оштрафовали за его ремарку в отношении сотрудника суда.

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