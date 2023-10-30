Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В мире

Полет на воздушном шаре в Каппадокии теперь можно заказать через такси: что известно

23:01, 30 октября 2023
1,5-часовой полет на воздушном шаре обойдется в 150 евро с человека, включая дорогу на такси из города Герем до места взлета.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии теперь можно заказать через такси: что известно
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сервис такси Uber запустил в Турции новую услугу, позволяющую забронировать полет на воздушном шаре в Каппадокии через мобильное приложение Uber Reserve. Об этом сообщает Uber.

Так, услуга Uber Balloon стала доступна в национальном парке Гереме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с прошлой недели.

1,5-часовой полет на воздушном шаре обойдется в 150 евро с человека, включая дорогу на такси из города Герем до места взлета.

Как известно, другие туристические компании, предлагающие полеты на воздушных шарах в Каппадокии, берут за услугу в среднем ту же сумму.

Ожидается, что количество поездок на воздушном шаре Uber будет ограничено и будет зависеть от погодных условий. Пассажирам, желающим забронировать рейс, рекомендуется сделать это заранее, используя функцию Uber Reserve в приложении минимум за 12 часов до вылета.

При этом в честь запуска будет доступно 100 бесплатных полетов. Они будут ограничены четырьмя людьми в день до истечения срока действия предложения 19 ноября.

Добавление полетов на воздушном шаре в приложение Uber является частью проекта компании Go Anywhere. Среди прочего, в рамках проекта уже были запущены такие эксклюзивные туристические услуги как Uber Boat на греческом Миконосе и Uber Sleigh в Лапландии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області