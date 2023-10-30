Полет на воздушном шаре в Каппадокии теперь можно заказать через такси: что известно

1,5-часовой полет на воздушном шаре обойдется в 150 евро с человека, включая дорогу на такси из города Герем до места взлета.

Сервис такси Uber запустил в Турции новую услугу, позволяющую забронировать полет на воздушном шаре в Каппадокии через мобильное приложение Uber Reserve. Об этом сообщает Uber.

Так, услуга Uber Balloon стала доступна в национальном парке Гереме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с прошлой недели.

1,5-часовой полет на воздушном шаре обойдется в 150 евро с человека, включая дорогу на такси из города Герем до места взлета.

Как известно, другие туристические компании, предлагающие полеты на воздушных шарах в Каппадокии, берут за услугу в среднем ту же сумму.

Ожидается, что количество поездок на воздушном шаре Uber будет ограничено и будет зависеть от погодных условий. Пассажирам, желающим забронировать рейс, рекомендуется сделать это заранее, используя функцию Uber Reserve в приложении минимум за 12 часов до вылета.

При этом в честь запуска будет доступно 100 бесплатных полетов. Они будут ограничены четырьмя людьми в день до истечения срока действия предложения 19 ноября.

Добавление полетов на воздушном шаре в приложение Uber является частью проекта компании Go Anywhere. Среди прочего, в рамках проекта уже были запущены такие эксклюзивные туристические услуги как Uber Boat на греческом Миконосе и Uber Sleigh в Лапландии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.